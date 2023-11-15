В ОК «Південь» закликали дотримуватися «інформаційної тиші»

https://racurs.ua/ua/n189365-zsu-potrebuut-informaciynoyi-tyshi-schob-zgodom-povidomyty-pro-velyki-uspihy-ok-pivden.html

Ракурс

Російські окупанти намагаються активно оборонятися, оскільки розуміють, що просування Сил оборони України невідворотне. Росіяни «почуваються дуже некомфортно», оскільки не можуть вирахувати, з якого напрямку слід очікувати удару.

.

У зв’язку з цим очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону закликала дотримуватися тиші.

«Ворог не може вирахувати, з якого саме напрямку чекати небезпеки, тому намагається активізувати важку артилерію і навіть реактивні системи залпового вогню й тактичну авіацію», — наголосила вона.

Гуменюк зазначила, що на лінії від трьох до восьми кілометрів протягом узбережжя Херсонщини відбувається відтискання з українського боку. Вона наголосила, що лінія фронту рухлива й усі заходи, які зараз проводяться, не можна розголошувати.

«Поки що ми просимо інформаційної тиші з тим, щоб запрацювала наша запланована сентенція, яка дозволить потім відзвітувати про великі успіхи», — наголосила Гуменюк.