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Ракурс
Демонтаж памятника Пушкину в Киеве, фото: Дмитрий Белоцерковец

Памятник Пушкину был демонтирован в Киеве (ВИДЕО)

15 ноя 2023, 13:33
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У Києві демонтували пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну.


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Відео процесу демонтажу з’явилося у соцмережах.

На відеозаписі помітно, що сам пам’ятник, який знімають з постамента за допомогою крана, заляпаний червоною фарбою. На самому постаменті також зроблений напис «Деколонізацію не спинити. Імперію геть».

Також про демонтаж пам’ятника на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук сьогодні, 15 листопада, повідомив радник міського голови столиці Дмитро Білоцерковець.

Лише під кінець другого року війни до Кабміну дійшло, що Пушкін не є частиною української культури, і чиновники погодили ініціативу Києва про знесення цього памʼятника. І на тому дякуємо. Зносимо! — наголосив Білоцерковець.

10 листопада стало відомо, що Кабмін ухвалив рішення про вилучення з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення пам’ятників Пушкіну, більшовицькому ватажку Миколі Щорсу, а також низці інших російських і радянських діячів. Це рішення дозволяє місцевій владі демонтувати вказані пам’ятники.

Источник: Ракурс


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