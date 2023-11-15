Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Импровизированные базы оккупантов в Мариуполе. Фото: Петр Андрющенко

Оккупанты обустроили импровизированные военные базы в Мариуполе (ФОТО)

15 ноя 2023, 17:43
999

Імпровізовані військові бази російських загарбників почали заявлятися у Маріуполі.


.

Ворог продовжує облаштовувати свої військові бази поза промисловою зоною заводів. На цих об'єктах зосереджуються щонайменше 100 осіб, боєзапас та станції зв’язку. Ці бази відрізняється від будь-якої військової частини чи бази до часу окупації. Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

За словами Андрющенка, ворог по периметру бази будує вежі спостереження, а в огорожі створює спеціальні бійниці. Всередині баз працюють станції зв’язку та РЕБ.

Андрющенко опублікував фото бази росіян та уточнив, що це перший такий об'єкт у зруйнованому Маріуполі.

Імпровізовані бази окупантів у Маріуполі. Фото: Петро Андрющенко

Імпровізовані бази окупантів у Маріуполі. Фото: Петро Андрющенко

Імпровізовані бази окупантів у Маріуполі. Фото: Петро Андрющенко

Нагадаємо, ввечері 5 листопада українські військові поцілили у склад боєприпасів російської армії в селищі Сєдове під Маріуполем. Прицільний приліт відбувся у великий склад боєкомплекту окупантів. Про це повідомляють очевидці у соцмережах. Потужні детонації чули не лише в Маріуполі, але й у всій окрузі.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров