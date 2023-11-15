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Ракурс
Імпровізовані бази окупантів у Маріуполі. Фото: Петро Андрющенко

Окупанти облаштували імпровізовані військові бази у Маріуполі (ФОТО)

15 лис 2023, 17:43
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Імпровізовані військові бази російських загарбників почали заявлятися у Маріуполі.


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Ворог продовжує облаштовувати свої військові бази поза промисловою зоною заводів. На цих об'єктах зосереджуються щонайменше 100 осіб, боєзапас та станції зв’язку. Ці бази відрізняється від будь-якої військової частини чи бази до часу окупації. Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

За словами Андрющенка, ворог по периметру бази будує вежі спостереження, а в огорожі створює спеціальні бійниці. Всередині баз працюють станції зв’язку та РЕБ.

Андрющенко опублікував фото бази росіян та уточнив, що це перший такий об'єкт у зруйнованому Маріуполі.

Імпровізовані бази окупантів у Маріуполі. Фото: Петро Андрющенко

Імпровізовані бази окупантів у Маріуполі. Фото: Петро Андрющенко

Імпровізовані бази окупантів у Маріуполі. Фото: Петро Андрющенко

Нагадаємо, ввечері 5 листопада українські військові поцілили у склад боєприпасів російської армії в селищі Сєдове під Маріуполем. Прицільний приліт відбувся у великий склад боєкомплекту окупантів. Про це повідомляють очевидці у соцмережах. Потужні детонації чули не лише в Маріуполі, але й у всій окрузі.

Джерело: Ракурс


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