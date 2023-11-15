Рідкісну операцію зробили у Львові. Фото: Дитяча лікарня Святого Миколая

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Рідкісну операцію провели у Львові лікарі трьох міст —зробили дівчині ротаційну пластику.

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У Юлі рак кісток поширився на колінний суглоб, тому могла знадобитися ампутація ноги на високому рівні. Медики схотіли зберегти її кінцівку, тому знадобилася ротаційна пластика. Пацієнтці пришили ногу задом наперед, видаливши середню частину кінцівки. Успішну операцію провели лікарі з Івано-Франківська, Львова та Києва. Про це повідомила Дитяча лікарня Святого Миколая.

Пацієнтка вже повернулася до Івано-Франківська і продовжує хіміотерапію. Коли її нога остаточно загоїться, то Юлія зможе займатися з фізіотерапевтом і розробляти ногу. Потім їй зроблять протезування.

Як відомо, ротаційна пластика — це операція у дітей, яким через рак кісток видаляють частину ноги разом із коліном, а нижню частину кінцівки разом зі стопою повертають на 180 градусів і пришивають до стегнової кістки — задом наперед. Тоді стопа починає виконувати роль коліна, і це дозволяє встановити функціональний протез. Є також імовірність зберегти чутливість і рухливість ноги.

Нагадаємо, у січні українські військові хірурги провели унікальну операцію — видалили гранату ВОГ, яка не розірвалася, з тіла військовослужбовця. Її видаляли в присутності двох саперів, які страхували безпеку медичного персоналу.