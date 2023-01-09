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Унікальна операція - лікарі видалили з тіла військового гранату, яка не розірвалася

Унікальна операція — лікарі видалили з тіла військового гранату, яка не розірвалася (ФОТО)

9 січ 2023, 17:03
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Військові лікарі провели операцію з видалення гранати ВОГ, яка не розірвалася, з тіла військовослужбовця.





Її було видалено у присутності двох саперів, які страхували безпеку медичного персоналу.

Як повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, операція проводилася одним з найдосвідченіших хірургів ЗСУ — Андрієм Вербою без електрокоагуляції, оскільки граната могла детонувати у будь-який момент.

Унікальна операція - лікарі видалили з тіла військового гранату, яка не розірвалася

Оперативне втручання пройшло успішно, а пораненого військовослужбовця відправили на подальшу реабілітацію та відновлення.

Як видно на одному з фото, яке поширила Маляр, ВОГ застряг у нижній частині тулуба українського військового.

Унікальна операція - лікарі видалили з тіла військового гранату, яка не розірвалася

Маляр не повідомила шпиталь, у якому провели унікальну операцію українські хірурги, та інші подробиці порятунку українського військового.

ОНОВЛЕНО. Військовий хірург з Вінниці провів успішну операцію, діставши гранату з тіла військовослужбовця. Гранату видалили у присутності двох саперів, повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Джерело: Ракурс


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