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Уникальная операция - врачи удалили из тела военного неразорвавшуюся гранату
Уникальная операция — врачи вытащили из тела военного неразорвавшуюся гранату (ФОТО)https://racurs.ua/n178678-unikalnaya-operaciya-vrachi-vytaschili-iz-tela-voennogo-nerazorvavshuusya-granatu-foto.htmlРакурс
Військові лікарі провели операцію з видалення гранати ВОГ, яка не розірвалася, з тіла військовослужбовця.
Її було видалено у присутності двох саперів, які страхували безпеку медичного персоналу.
Як повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, операція проводилася одним з найдосвідченіших хірургів ЗСУ — Андрієм Вербою без електрокоагуляції, оскільки граната могла детонувати у будь-який момент.
Оперативне втручання пройшло успішно, а пораненого військовослужбовця відправили на подальшу реабілітацію та відновлення.
Як видно на одному з фото, яке поширила Маляр, ВОГ застряг у нижній частині тулуба українського військового.
Маляр не повідомила шпиталь, у якому провели унікальну операцію українські хірурги, та інші подробиці порятунку українського військового.
ОНОВЛЕНО. Військовий хірург з Вінниці провів успішну операцію, діставши гранату з тіла військовослужбовця. Гранату видалили у присутності двох саперів, повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.
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