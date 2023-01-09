Reuters опублікувало нові фото наслідків удару терористів росії по ринку в селищі Шевченкове

У мережі опублікували нові фото наслідків удару терористів з росії по ринку в Шевченковому

https://racurs.ua/ua/n178677-u-mereji-opublikuvaly-novi-foto-naslidkiv-udaru-terorystiv-z-rosiyi-po-rynku-v-shevchenkovomu.html

Ракурс

Удар по ринку на Харківщині 9 січня забрав життя двох жінок.

За уточненими даними, поранення отримали чотири жінки, 23-річний чоловік і 10-річна дівчинка.

Агенція Reuters опублікували нові фото наслідків удару терористичної армії рф по ринку в селищі Шевченкове. За оновленими даними очільника Харківщини, кількість поранених людей зросла до шести.

Крім того, воєнні злочинці рф 9 січня обстріляли Костянтинівку та Курахівку на Донеччині — поранені щонайменше двоє цивільних, також пошкоджено 20 будинків та промисловий об'єкт.

Поліція Миколаївської області повідомила також про сильні обстріли Очакова.