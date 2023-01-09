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Ракурс
У мережі опублікували нові фото наслідків удару терористів з росії по ринку в Шевченковому

У мережі опублікували нові фото наслідків удару терористів з росії по ринку в Шевченковому

9 січ 2023, 16:48
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Удар по ринку на Харківщині 9 січня забрав життя двох жінок.





За уточненими даними, поранення отримали чотири жінки, 23-річний чоловік і 10-річна дівчинка.

Агенція Reuters опублікували нові фото наслідків удару терористичної армії рф по ринку в селищі Шевченкове. За оновленими даними очільника Харківщини, кількість поранених людей зросла до шести.

Reuters опублікувало нові фото наслідків удару терористів росії по ринку в селищі Шевченкове

Reuters опублікувало нові фото наслідків удару терористів росії по ринку в селищі Шевченкове

Крім того, воєнні злочинці рф 9 січня обстріляли Костянтинівку та Курахівку на Донеччині — поранені щонайменше двоє цивільних, також пошкоджено 20 будинків та промисловий об'єкт.

Reuters опублікувало нові фото наслідків удару терористів росії по ринку в селищі Шевченкове

Поліція Миколаївської області повідомила також про сильні обстріли Очакова.

Попередньо, трьох людей поранено. Загалом за результатами обстрілів пошкоджено близько 50 об'єктів (будинки, квартири…), — повідомив голова поліції Сергій Шайхет.

Джерело: Ракурс


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