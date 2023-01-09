13-річну дівчинку з Шевченкового прооперують у Харкові - уламок російської ракети влучив їй у шию

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13-річну дівчинку, яка уранці 9 січня отримала поранення під час ракетного удару по Шевченковому, відправили на операцію до Харкова.

Директорка Шевченківської лікарні повідомила «Суспільному», що уламок влучив дитині в шию, неподалік сонної артерії.

Кількість загиблих внаслідок удару по ринку в Шевченковому на Харківщині зросла до двох людей. За оновленими даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок удару загинула ще одна жінка, їй було 50 років. Раніше повідомлялося про загибель 60-річної жінки — власниці м’ясного магазину.

Ще п’ятеро людей отримали поранення, повідомив голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов. На місці удару російських воєнних злочинців триває розбір завалів.

Нагадаємо, уранці 9 січня російська армія завдала ракетного удару по ринку у звільненому у вересні 2022 року селищі Шевченкове.

Всього за минулу добу на території України було зафіксовано сім ракетних обстрілів, 31 авіаудар та 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. ЗСУ відбили атаки російських військових у районі Соледара, Бахмута, Мар’їнки та ще дев’яти населених пунктів Луганської та Донецької областей.

Наразі росіяни наступають на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках і намагаються покращити тактичне становище на Куп’янському напрямі, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.