Рашисти вдарили по ринку на Харківщині, людей шукають під завалами

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Росіяни уранці 9 січня знову вдарили ракетами по Харківщині. В смт Шевченкове Куп’янського району зафіксовано ракетний удар (попередньо з ЗРК С-300) по місцевому ринку.

На місці працюють усі екстрені служби. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти обстріляли місцевий ринок, імовірно з ракетних систем С-300. Вже відомо про сімох постраждалих. Серед них є дитина, — повідомили в Офісі президента України та опублікували відео з місця обстрілу російських воєнних злочинців.

У понеділок не ринковий день, але деякі продавці працюють в понеділок. Ринок розташований у тому місці, де люди проходять в лікарню, на роботу. Місце центральне, димить — страшне. Розбило щонайменше три павільйони. Поряд нежитлові будівлі є, вікна повилітали. І торговий центр десь на 40% пошкоджений, — сказав Приходько. — Яма дуже велика в асфальті. Як сюди бігли, майже за кілометр звідси валялися шматки землі, асфальту, димить досі. Всі служби на місці й проводять роботу.

Шевченкове звільнили від російських окупантів у вересні 2022 року.