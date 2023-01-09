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Рашисты ударили по рынку в освобожденном Шевченково Харьковской области, людей ищут под завалами

Рашисты ударили по рынку в освобожденном Шевченково Харьковской области, людей ищут под завалами (ВИДЕО)

9 янв 2023, 10:07
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Росіяни уранці 9 січня знову вдарили ракетами по Харківщині. В смт Шевченкове Куп’янського району зафіксовано ракетний удар (попередньо з ЗРК С-300) по місцевому ринку.





На місці працюють усі екстрені служби. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти обстріляли місцевий ринок, імовірно з ракетних систем С-300. Вже відомо про сімох постраждалих. Серед них є дитина, — повідомили в Офісі президента України та опублікували відео з місця обстрілу російських воєнних злочинців.

Рашисти вдарили по ринку на Харківщині, людей шукають під завалами

Внаслідок удару пошкоджені щонайменше три павільйони, нежитлові будівлі й торговий центр. Про це «Суспільне Харків» повідомив голова громади Валерій Приходько.

У понеділок не ринковий день, але деякі продавці працюють в понеділок. Ринок розташований у тому місці, де люди проходять в лікарню, на роботу. Місце центральне, димить — страшне. Розбило щонайменше три павільйони. Поряд нежитлові будівлі є, вікна повилітали. І торговий центр десь на 40% пошкоджений, — сказав Приходько. — Яма дуже велика в асфальті. Як сюди бігли, майже за кілометр звідси валялися шматки землі, асфальту, димить досі. Всі служби на місці й проводять роботу.

Шевченкове звільнили від російських окупантів у вересні 2022 року.

Рашисти вдарили по ринку на Харківщині, людей шукають під завалами

Источник: Ракурс


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