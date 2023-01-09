Reuters опубликовало новые фото последствий удара террористов россии по рынку в поселке Шевченково

В сети опубликовали новые фото последствий удара террористов россии по рынку в поселке Шевченковоhttps://racurs.ua/n178677-reuters-opublikovalo-novye-foto-posledstviy-udara-terroristov-rossii-po-rynku-v-poselke-shevchenkovo.htmlРакурс
Удар по ринку на Харківщині 9 січня забрав життя двох жінок.
За уточненими даними, поранення отримали чотири жінки, 23-річний чоловік і 10-річна дівчинка.
Агенція Reuters опублікували нові фото наслідків удару терористичної армії рф по ринку в селищі Шевченкове. За оновленими даними очільника Харківщини, кількість поранених людей зросла до шести.
Крім того, воєнні злочинці рф 9 січня обстріляли Костянтинівку та Курахівку на Донеччині — поранені щонайменше двоє цивільних, також пошкоджено 20 будинків та промисловий об'єкт.
Поліція Миколаївської області повідомила також про сильні обстріли Очакова.
Попередньо, трьох людей поранено. Загалом за результатами обстрілів пошкоджено близько 50 об'єктів (будинки, квартири…), — повідомив голова поліції Сергій Шайхет.