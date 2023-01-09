Reuters опубликовало новые фото последствий удара террористов россии по рынку в поселке Шевченково

https://racurs.ua/n178677-reuters-opublikovalo-novye-foto-posledstviy-udara-terroristov-rossii-po-rynku-v-poselke-shevchenkovo.html

Ракурс

Удар по ринку на Харківщині 9 січня забрав життя двох жінок.

За уточненими даними, поранення отримали чотири жінки, 23-річний чоловік і 10-річна дівчинка.

Агенція Reuters опублікували нові фото наслідків удару терористичної армії рф по ринку в селищі Шевченкове. За оновленими даними очільника Харківщини, кількість поранених людей зросла до шести.

Крім того, воєнні злочинці рф 9 січня обстріляли Костянтинівку та Курахівку на Донеччині — поранені щонайменше двоє цивільних, також пошкоджено 20 будинків та промисловий об'єкт.

Поліція Миколаївської області повідомила також про сильні обстріли Очакова.