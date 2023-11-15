Сили оборони знищили російську БМП, яка знаходилася на зберіганні як експонат

https://racurs.ua/ua/n189374-syly-oborony-znyschyly-rosiysku-bmp-yaka-znahodylasya-na-zberiganni-yak-eksponat-video.html

Ракурс

Сили оборони знищили першу БМП-1У «Шквал» окупантів, що була захоплена росіянами ще під час війни в Грузії та знаходилась на зберіганні як експонат.

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Про це повідомляє «Мілітарний».

Бійці роти ударних безпілотників 47 ОМБр опублікували відео ліквідації російської піхоти на фоні знищеної бойової машини піхоти БМП-1У. Ці бойові машини виготовлялись в Україні та були захоплені росією в ході російсько-грузинської війни у 2008 році.

Ураження цієї машини раніше вже потрапило на відео українських операторів БПЛА під Авдіївкою. Тоді воно набуло поширення через кадри наїзду машини на власну піхоту.

Вперше про появу цих машин на передовій стало відомо ще в середині вересня. Однак через низьку якість на опублікованому відео не вдалось певно ідентифікувати модифікацію БМП.

На нових кадрах можна побачити відірваний внаслідок детонації боєкомплекту бойовий модуль КБА-105 «Шквал», який встановлювався на БМП-1У.

«Мілітарний» пише, що замість української 30-мм автоматичної гармати ЗТМ-1 росіянами в модуль було встановлено радянську гармату 2А72. Українська артилерійська установка конструктивно копіює радянську, однак для зменшення вібрацій має спеціальну конструкцію яка стримує ствол при стрільбі.

Крім того, в модулі відсутній кулемет та пускова установка для протитанкових керованих ракет «Конкурс». Все це могло бути демонтовано для спрощення експлуатації при підготовці музейного експоната до відправлення на фронт.

БМП-1У — це українська модернізація радянської бойової машини піхоти, що була розроблена на рубежі 1990-х і 2000-х років.

Основні зміни передусім торкнулися комплексу озброєння. Замість старої одномісної башти з 73-мм основною гарматою, 7,62-мм кулеметом та пусковою установкою ПТКР встановили новий уніфікований бойовий модуль КБА-105 «Шквал». Він озброєний 30-мм автоматичною гарматою ЗТМ-1, 7,62-мм кулеметом КТ-7,62, а також 30-мм автоматичним гранатометом КБ-117.

Через значну масу модуля, який з повним боєкомплектом важить 1300 кг, а також місце, яке він займає всередині корпусу, чисельність десанту БМП-1У зменшилась з 8 до 6 осіб.

З відкритих джерел відомо, що під час російсько-грузинської війни у серпні 2008 року, армія РФ захопила до 14 грузинських БМП-1У «Шквал». Загалом до початку цієї війни Україна поставила Грузії 15 таких бойових машин піхоти.