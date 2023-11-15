Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
Сотрудники ТЦК в Одессе насильно затолкали мужчину в авто. Фото:

Сотрудники ТЦК в Одессе силой затолкали мужчину в авто — за дело взялось ГБР

15 ноя 2023, 19:21
999

Представники ТЦК та поліцейські в Одесі заштовхали чоловіка в автомобіль нібито за небажання брати повістку.


.

Вчора, 14 листопада в одеських Telegram-каналах поширили відео, на якому працівники обласного центру комплектування спільно з правоохоронцями одягли кайданки на чоловіка. Після цього чоловіка силоміць заштовхали в авто. Причиною називали нібито те, що військовозобов’язаний не хотів брати повістку. Про це 15 листопада повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що ДБР розслідує цей інцидент. Співробітники Бюро відкрили кримінальне провадження фактом перевищення службових повноважень (ч. 5 ст. 426−1 КК України, ч. 2 ст. 365 КК України).

Правоохоронці допитали усіх учасників інциденту та свідків. Також вони вилучили відповідні відеозаписи та адміністративні матеріали.

Фото: ДБР

Нагадаємо, в Ужгороді військкоми посеред ночі мобілізували водія автобуса, який віз дітей з Вінниці на змагання. Його разом з іншими чоловіками викрали з хостелу «Монада». У військкоматі в чоловіка відібрали телефон, заборонили зателефонувати рідним та тренеру. Після начебто проходження ВЛК його одразу направили до навчального центру в Чернігові.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров