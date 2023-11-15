Працівники ТЦК в Одесі силоміць заштовхали чоловіка в авто. Фото:

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Представники ТЦК та поліцейські в Одесі заштовхали чоловіка в автомобіль нібито за небажання брати повістку.

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Вчора, 14 листопада в одеських Telegram-каналах поширили відео, на якому працівники обласного центру комплектування спільно з правоохоронцями одягли кайданки на чоловіка. Після цього чоловіка силоміць заштовхали в авто. Причиною називали нібито те, що військовозобов’язаний не хотів брати повістку. Про це 15 листопада повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що ДБР розслідує цей інцидент. Співробітники Бюро відкрили кримінальне провадження фактом перевищення службових повноважень (ч. 5 ст. 426−1 КК України, ч. 2 ст. 365 КК України).

Правоохоронці допитали усіх учасників інциденту та свідків. Також вони вилучили відповідні відеозаписи та адміністративні матеріали.

Нагадаємо, в Ужгороді військкоми посеред ночі мобілізували водія автобуса, який віз дітей з Вінниці на змагання. Його разом з іншими чоловіками викрали з хостелу «Монада». У військкоматі в чоловіка відібрали телефон, заборонили зателефонувати рідним та тренеру. Після начебто проходження ВЛК його одразу направили до навчального центру в Чернігові.