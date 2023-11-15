ЦАХАЛ підірвав будівлю парламенту в Газі. Фото:

https://racurs.ua/ua/n189378-cahal-pidirvav-budivlu-parlamentu-v-gazi-video.html

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Армія оборони Ізраїлю підірвала будівлю таке званого парламенту в місті Газа.

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Цю будівлю використовували бойовики ісламістської організації ХАМАС. Солдати ЦАХАЛ зруйнували будівлю парламенту після того, як вони сфотографувалися там кілька днів тому. Про це повідомило видання The Times of Israel.

Зазначається, що будівлю парламенту захопили військовослужбовці 7-ї бронетанкової бригади та піхотної бригади «Голані».

У соціальних мережах уже розповсюджують відео з моментом підриву будівлі парламенту.

יומיים אחרי שחיילי גולני הצטלמו בו: צה"ל פוצץ את בניין הפרלמנט של חמאס בעזה | תיעוד@roysharon11pic.twitter.com/v5VZkie7rZ — כאן חדשות (@kann_news) November 15, 2023

Нагадаємо, Ізраїль уже кілька тижнів продовжує свою наземну операцію у Секторі Газа. ЦАХАЛ захопив низку адміністративних будівель ХАМАС у Секторі Газа — будівлю так званого парламенту ХАМАС, урядовий комплекс, штаб-квартиру поліції, «будинок губернатора» у Газі, офіси розвідувального підрозділу бойовиків та інші об'єкти, які, як вважає Ізраїль, використовувалися для підготовки нападу 7 жовтня.

Джерело: The Times of Israel