ЄС узгодив 12-й пакет санкцій проти російської федерації. Фото:

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Європейський Союз узгодив новий, 12-й пакет санкцій проти російської федерації.

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У середу, 15 листопад, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель спільно з Європейською комісією представили державам-членам пропозицію щодо дванадцятого пакета санкцій проти рф. Про це йдеться в заяві Борреля.

Європейці вирішили запровадити санкції проти понад ще 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України. До санкційних списків потраплять представники російського військового, оборонного та ІТ-секторів, а також «інших важливих економічних операторів».

Окремо згадується про необхідність покарання причетних до псевдовиборів на тимчасово окупованих рф територіях України, відповідальних за примусове «перевиховання» українських дітей. Також санкції стосуватимуться осіб, які поширюють кремлівську пропаганду та дезінформацію.

Крім того, Єврокомісія запропонувала запровадити нові заборони на імпорт та експорт, а також заходи, спрямовані на посилення стелі ціни на нафту та протидію ухилянню від санкцій ЄС.

Нагадаємо, 8 листопада Велика Британія запровадила нові санкції проти російської федерації — список поповнився 29 компаніями та особами, які пов’язані з російським бізнесом в сфері видобутку золота, нафти і в стратегічному секторі.