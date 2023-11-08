Велика Британія запровадила нові санкції проти рф. Фото:

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Ракурс

Нові санкції проти російської федерації запровадила Велика Британія.

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Санкційний список поповнився 29 компаніями та особами, які пов’язані з російським бізнесом в сфері видобутку золота, нафти і в стратегічному секторі. Ці люди та підприємства причетні до фінансування росії у війні проти України. Про це повідомило британське Міністерство закордонних справ.

Під санкції потрапили найбільші видобувачі російського золота — зареєстрована у Великій Британії Highland Gold Mining Ltd. та афілійована з «Сєвєрсталлю» Nordgold, компанія «Красцвєтмет» та Російський союз промисловців та підприємців. А персональні санкції торкнулися основного акціонера Highland Gold та «Екополіса» Владислава Свіблова, президента «Южуралзолота» Костянтина Струкова, дружини та ділового партнера мільярдера Олексія Мордашова Марини Мордашової, Сергія та Вадима Трегубів, які керують нерухомістю.

Сьогоднішні санкції вдарять по тих, хто надав допомогу Путіну, допомагаючи йому зменшити вплив наших санкцій на російське золото та нафту — два найважливіші джерела доходів російської військової машини, — зазначив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

Станом на зараз у британському списку санкцій перебувають понад 1 тис. 800 осіб і компаній, пов’язаних з російським бізнесом.

Нагадаємо, 2 листопада США запровадили нові санкції та інші обмеження проти 130 осіб і компаній, пов’язаних зі спробами росії продовжувати військово-промислове виробництво та оснащення армії, яка чинить агресію проти України.