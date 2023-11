ЦАХАЛ повідомив про захоплення будівель «парламенту», поліції та тренувальної бази ХАМАС у Газі

Армія оборони Ізраїлю заявила, що захопила низку адміністративних будівель ХАМАС у секторі Газа, які, за даними ЦАХАЛ, використовували бойовики палестинського руху у військових цілях.

Як повідомляється в прес-релізі ЦАХАЛ, бойова група 7-ї бронетанкової бригади та бійці піхотної бригади «Голані» проводили рейди у кварталах Шейх-Еджлін та Рімал у Газі. Під час цих рейдів було захоплено будівлю «парламенту» ХАМАС, його урядовий комплекс та штаб-квартира поліції.

Також ізраїльські війська взяли під контроль «будинок губернатора» у Газі, в якому розташовувалися офіси військового крила та поліції ХАМАС, офіси розвідувального підрозділу бойовиків та інші об'єкти, які, як вважає Ізраїль, використовувалися для підготовки нападу 7 жовтня.

IDF announces that troops of the 7th Armored Brigade and Golani Infantry Brigade have captured several Hamas governmental buildings in the Gaza City neighborhoods of Sheikh Ijlin and Rimal.



Among the sites captured by the troops were the Hamas parliament, its government complex,… pic.twitter.com/kbhmUiS2iT