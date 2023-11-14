ЦАХАЛ повідомив про захоплення будівель «парламенту», поліції та тренувальної бази ХАМАС у Газі

https://racurs.ua/ua/n189342-cahal-povidomyv-pro-zahoplennya-budivel-parlamentu-policiyi-ta-trenuvalnoyi-bazy-hamas-u-gazi.html

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Армія оборони Ізраїлю заявила, що захопила низку адміністративних будівель ХАМАС у секторі Газа, які, за даними ЦАХАЛ, використовували бойовики палестинського руху у військових цілях.

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Як повідомляється в прес-релізі ЦАХАЛ, бойова група 7-ї бронетанкової бригади та бійці піхотної бригади «Голані» проводили рейди у кварталах Шейх-Еджлін та Рімал у Газі. Під час цих рейдів було захоплено будівлю «парламенту» ХАМАС, його урядовий комплекс та штаб-квартира поліції.

Також ізраїльські війська взяли під контроль «будинок губернатора» у Газі, в якому розташовувалися офіси військового крила та поліції ХАМАС, офіси розвідувального підрозділу бойовиків та інші об'єкти, які, як вважає Ізраїль, використовувалися для підготовки нападу 7 жовтня.

IDF announces that troops of the 7th Armored Brigade and Golani Infantry Brigade have captured several Hamas governmental buildings in the Gaza City neighborhoods of Sheikh Ijlin and Rimal.



Among the sites captured by the troops were the Hamas parliament, its government complex,… pic.twitter.com/kbhmUiS2iT — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 14, 2023

Крім того, ЦАХАЛ захопив будівлю інженерного факультету університету в Газі, що служила «інститутом з виробництва та розробки зброї», а також комплекс, в якому були розташовані тренувальні бази, оперативний штаб, допитові приміщення та слідчі ізолятори ХАМАС. На об'єкті знайшли зброю та навчально-тренувальні матеріали бойовиків, йдеться у повідомленні.

Напередодні ввечері низка ізраїльських видань, включаючи Times of Israel та The Jerusalem Post, опублікувала фото військових бригади «Голані» із прапорами Ізраїлю, зробленою в будівлі парламенту Гази. У ньому з 2007 року з моменту захоплення бойовиками влади в анклаві засідали представники законодавчої гілки руху ХАМАС.

Про повне оточення міста Гази, розташованого на півночі анклаву, речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі оголосив 2 листопада. З того часу ізраїльські військові ведуть міські бої та завдають ударів по об'єктах ХАМАС.

Раніше ЦАХАЛ показав підземні приміщення ХАМАСу під дитячою лікарнею в Газі. Там зберігалася зброя і, можливо, утримувалися заручники.

Прес-служба Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) представила відео, в якому, як стверджується, демонструються підвальні приміщення дитячої лікарні «Рантісі» в Газі, де розташовувалась схованка зі зброєю бойовиків ХАМАС. Відео, зняте ЦАХАЛ , опублікувало The Times of Israel.

Хамас ховається в лікарнях. Сьогодні ми покажемо це всьому світу, — цитує видання слова офіційного представника ЦАХАЛ контр-адмірала Деніеля Хагарі.

На кадрах показані підземні ходи під клінікою, а також схованка з боєприпасами та зброєю, таким як автомати АК-47, вибухові пристрої та РПГ.

Хагарі, який побував у «Рантісі», продемонстрував мотоцикл зі слідами куль, який, ймовірно, використовувався для вивезення заручників у Сектор Гази 7 жовтня. Потім він показав кілька приміщень, де могли утримувати вивезених з Ізраїлю жінок та дітей.

На вулиці поруч із лікарнею ізраїльські військові також знайшли потаємний вхід до підземного тунелю. Він, за словами Хагарі, розташований біля будинку одного «високопоставлених терористів» ХАМАС, який очолює підрозділ військово-морського спецназу угруповання.

Деніель Хагарі додав, що 13 листопада в «Рантісі» були направлені судово-медичні групи, які повинні з’ясувати, чи справді у підвалах клініки утримувалися заручники.

Раніше ЦАХАЛ неодноразово звинувачував бойовиків ХАМАС у тому, що вони використовують лікарні та інші цивільні об'єкти Гази для приховування своєї військової інфраструктури. Також у ЦАХАЛ заявляли, що терористи ставляться до мирних жителів як живого щита. ХАМАС заперечує, що їхні бойовики ховаються під лікарнями.