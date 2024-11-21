Ордери на арешт Нетаньяху і Галанта - що сказали у світі

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США відкинули рішення Міжнародного кримінального суду видати ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньяху та міністра оборони Йоала Галанта.

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У Європі заявляють про повагу до незалежності суду, а в Amnesty International заявили про «історичний прорив» для правосуддя.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель відреагував на ордер МКС на арешт та зазначив, що рішення МКС є обов’язковими для виконання для всіх країн, які ратифікували Римський статут.

Міністр закордонних справ Нідерландів відреагував на рішення МКС. Каспар Велдкамп заявив, що Нетаньягу готові заарештувати у разі появи в країні.

Речник прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, коментуючи ці ордери на рашеь, заявив, що країна поважає незалежність Міжнародного кримінального суду.

Немає моральної рівності між Ізраїлем, демократією, і ХАМАСом і ліванською «Хезболлою», які є терористичними організаціями. Ми як і раніше зосереджені на тому, щоб наполягати на негайному припиненні вогню, щоб покласти край руйнівному насильству в Газі, — сказав він.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна виконуватиме всі рішення, ухвалені міжнародними судами.

Дійсно важливо, щоб усі дотримувалися міжнародного права, — сказав Трюдо на пресконференції. — Ми відстоюємо міжнародне право і будемо дотримуватись усіх постанов і рішень міжнародних судів.

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп заявив у парламенті, що «Нідерланди, звісно, поважають незалежність МКС» й додав:

Ми не вступатимемо в несуттєві контакти і діятимемо на підставі ордерів на арешт. Ми повністю дотримуємося Римського статуту МКС.

Речник МЗС Франції Крістоф Лемуан заявив, що реакція Франції на ордери буде «відповідати статуту МКС», але відмовився сказати, чи заарештує Франція Нетаньяху у разі, якщо він приїде до країни. «Це юридично складне питання», — сказав він.

Члени уряду Ізраїлю звинуватили МКС в антисемітизмі після того, як він видав ордери на арешт прем'єра Нетаньягу та колишнього міністра оборони Галланта. Про це повідомляє The Times of Israel.

Ізраїль не буде вибачатися за захист своїх громадян. Це не злочин, це наш національний і моральний обов’язок, — заявила міністерка транспорту Регев.

Нагадаємо, 21 листопада, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони країни Йоава Галланта за звинуваченнями у скоєнні злочинів проти людяності та воєнних злочинів протягом війни в Газі.

МКС також видав ордер на арешт лідера ХАМАСу Ібрагіма аль-Масрі, якого, згідно із заявами Ізраїлю, було вбито внаслідок авіаудару в липні цього року.

Однак ХАМАС не підтвердив і не спростував його смерть, й прокурори повідомили, що продовжать збирати інформацію щодо його смерті.

ХАМАС заявив, що вітає рішення Міжнародного кримінального суду видати ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху і колишнього міністра оборони Йоава Галланта за військові злочини, пов’язані з війною в Газі.