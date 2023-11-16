Дэвид Камерон и Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n189392-novyy-glava-mida-britanii-pribyl-v-kiev-video.html

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До України прибув новопризначений міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон.

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Про це сьогодні, 16 листопада, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив президент України Володимир Зеленський, який вже провів зустріч із Камероном.

Перший робочий візит на новій посаді Девід Камерон, державний секретар у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Великої Британії, здійснив в Україну, — Зеленський. — Хороша зустріч. Зброя для фронту, посилення ППО, захист наших людей і критичної інфраструктури. Вдячний Британії за підтримку!

Кемерона, який був прем'єр-міністром Британії у 2010−2016 роках, 13 листопада призначили міністром закордонних справ країни. На цій посаді він замінив Джеймса Клеверлі, котрий очолив Міністерство внутрішніх справ.