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Ракурс
Девід Камерон та Володимир Зеленський, скріншот відео

Новий очільник МЗС Британії прибув до Києва (ВІДЕО)

16 лис 2023, 10:43
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До України прибув новопризначений міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон.


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Про це сьогодні, 16 листопада, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив президент України Володимир Зеленський, який вже провів зустріч із Камероном.

Перший робочий візит на новій посаді Девід Камерон, державний секретар у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Великої Британії, здійснив в Україну, — Зеленський. — Хороша зустріч. Зброя для фронту, посилення ППО, захист наших людей і критичної інфраструктури. Вдячний Британії за підтримку!

Кемерона, який був прем'єр-міністром Британії у 2010−2016 роках, 13 листопада призначили міністром закордонних справ країни. На цій посаді він замінив Джеймса Клеверлі, котрий очолив Міністерство внутрішніх справ.

Своїм візитом я хочу сказати, що ми продовжимо надавати вам моральну підтримку, дипломатичну підтримку, економічну підтримку й насамперед — військову підтримку, якої ви потребуєте, — наголосив Камерон. — Не лише цього року, а й наступного року, і стільки, скільки буде потрібно.

Джерело: Ракурс


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