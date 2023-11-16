Апелляция оставила Коломойского в СИЗО и подтвердила залог более 3 млрд грн

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Апеляційний суд залишив Ігоря Коломойського під вартою до 2 грудня із можливістю внесення застави у понад 3 млрд грн.

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Адвокати олігарха просили замінити запобіжний на домашній арешт.

Але бізнесмен залишиться під вартою до 2 грудня, а не до 2 січня 2024 року, з альтернативою застави 3 млрд 712 млн грн, повідомило «Суспільне» із зали суду.

Його адвокат заявив, що така сума для його підзахисного непосильна. Він згадав про стан здоровʼя Коломойського та сказав, що йому потрібне лікування. На попередньому засіданні олігарх казав, що хворіє на панкреатит і цукровий діабет і не отримує необхідного лікування на постійній основі.

10 листопада у Шевченківському суді Києва розглядалося клопотання захисту Коломойського щодо зміни запобіжного заходу бізнесмену через погіршення стану його здоров’я. Але тоді суд також відмовив у задоволенні клопотання, залишивши бізнесмена під вартою.

У ході свого виступу Коломойський заявив, що «його справи не було б, якби хтось дуже не хотів висмоктати його із пальця».

Бізнесмен та екс-голова Дніпропетровської ОДА у СІЗО з 2 вересня. Арешт йому призначили в межах справи СБУ/БЕБ про «імітацію внесення грошей у касу» «ПриватБанку» —правоохоронці підозрюють Коломойського в шахрайстві та відмиванні коштів. Одночасно стосовно Коломойського веде справу Національне антикорупційне бюро України про заволодіння 9,2 млрд грн «ПриватБанку».