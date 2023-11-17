Последствия обстрелов Херсона. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n189426-shest-chelovek-pogibli-za-sutki-v-rezultate-obstrelov-hersonschiny-foto.html

Ракурс

Масований обстріл Херсону та області 16 листопада здійснила російська армія.

.

Противник здійснив 58 обстрілів, випустивши 347 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 43 снаряди. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, адміністративні будівлі та магазин у Херсонському районі. У Херсоні були влучання у медичну установу, магазин, заправні станції та автомийку.

Внаслідок обстрілів загинули шестеро осіб. Ще 10 осіб дістали поранення. Серед постраждалих є дитина.

Нагадаємо, 11 листопада, у річницю звільнення від російсько-фашистських окупантів, ворог кілька разів обстріляв передмістя і центральну частину Херсона. Були влучання у багатоквартирний будинок в центральній частині міста. Внаслідок цього загинув чоловік, а дві жінки дістали поранення.