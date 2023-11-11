Окупанти вітають Херсон з річницею визволення звірячими обстрілами

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Окупанти «вітають» Херсон зі звільненням масованими обстрілами, є загиблі і поранені.

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Ворог 11 листопада, у річницю звільнення російсько-фашистських окупантів, кілька разів обстріляв передмістя і центральну частину Херсона.

Херсонська обласна адміністрація повідомила, що в суботу близько 15.00 російські війська завдали удару Херсону, влучивши у багатоквартирний будинок в центральній частині міста. Внаслідок цього загинув чоловік, поранені дві жінки.

Снаряд також потрапив до будинку депутата обласної ради від «Європейської солідарності» Ігоря Йосипенка. Сам політик не постраждав.

Поранення різного ступеня важкості дістали троє містян — дві жінки та чоловік, одну з постраждалих ушпиталили. Травми чоловіка виявилися занадто важкими, він помер.

Також пошкоджено оселі херсонців та припарковані поруч автівки.

Обстріли Херсона почалися ще з ночі. Приблизно о 1.00, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню «Град» обстріляли село Чорнобаївка Херсонського району.

Із множинними вогнепальними осколковими пораненнями та переломами госпіталізовано 72- річного чоловіка.

Згодом середмістя Херсона окупанти масовано обстріляли о 12.35. Пошкоджено низку багатоквартирних та приватних будинків, господарчих споруд, автівки.