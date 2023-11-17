В Кабмине обновили данные о числе военнопленных военных и гражданских

В правительстве обновили данные о количестве плененных россией военных и гражданских

https://racurs.ua/n189437-v-kabmine-obnovili-dannye-o-chisle-voennoplennyh-voennyh-i-grajdanskih.html

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У полоні росіян наразі перебувають 3 тис. 574 військових та 763 цивільних українців.

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Про це повідомили в Мінреінтеграції.

Це та кількість українських громадян, яких вдалося встановити та внести дані про них до державного реєстру.

Ідеться про тих українських громадян, щодо яких точно вдалося встановити факт полону.

З початку 2023 року держави виплатила 422 млн грн звільненим із полону, а також родинам військовополонених, цивільних заручників та політвʼязнів.

Лише з так званого «ДНР» в українському полоні перебувають близько 500 військових. Про це колаборанти інформували ще у жовтні.