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Ракурс
В уряді оновили дані про кількість полонених росією військових та цивільних

В уряді оновили дані про кількість полонених росією військових та цивільних

17 лис 2023, 15:40
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У полоні росіян наразі перебувають 3 тис. 574 військових та 763 цивільних українців.


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Про це повідомили в Мінреінтеграції.

Це та кількість українських громадян, яких вдалося встановити та внести дані про них до державного реєстру.

Ідеться про тих українських громадян, щодо яких точно вдалося встановити факт полону.

З початку 2023 року держави виплатила 422 млн грн звільненим із полону, а також родинам військовополонених, цивільних заручників та політвʼязнів.

Лише з так званого «ДНР» в українському полоні перебувають близько 500 військових. Про це колаборанти інформували ще у жовтні.

Джерело: Ракурс


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