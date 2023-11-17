Снова на надувном круге: двое мужчин бежали в Румынию через Тису

https://racurs.ua/n189447-snova-na-naduvnom-kruge-dvoe-mujchin-bejali-v-rumyniu-cherez-tisu-foto.html

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Двоє чоловіків намагалися перетнути кордон із Румунією річкою Тиса.

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У Держприкордонслужбі 17 листопада розповіли, що один із них виявився мешканцем Закарпаття. Він супроводжував іншого утікача.

Наскільки стрімкою та бурхливою є річка, переправник «клієнта» не попередив, але дав йому гідрокостюм та «надійний» плавзасіб — надувний дитячий круг, а сам одягнув нарукавники із рожевими фламінго.

Про те, що тут вже потонули майже два десятки чоловіків, провідник змовчав, бо планував отримати за таку «послугу» 3,2 тис. дол. На обох складено протоколи про адмінправопорушення.