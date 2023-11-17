ВСУ отчитались об уничтожении 15 российских военных кораблей

https://racurs.ua/n189454-vsu-otchitalis-ob-unichtojenii-15-rossiyskih-voennyh-korabley.html

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З початку повномасштабного вторгнення збройні сили України знищили 15 російських кораблів і пошкодили ще 12. Про це під час телемарафону повідомив 17 листопада спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Можна порахувати ті одиниці, які вже виведені з ладу: 15 знищених та 12 пошкоджених кораблів ворога. Звичайно, далеко не все це результат роботи наших дронів, але, проте, і на їхньому рахунку є чимало пошкоджень ворожих кораблів, — заявив він.

Плетенчук пояснив, що частину кораблів пошкодили морськими дронами та іншими способами, зокрема ракетами «Нептун» та «Гарпун».

Вранці 17 листопада російське Міноборони відзвітувало про нібито двох збитих «Нептунів» над акваторією Чорного моря біля узбережжя Кримського півострова.

Серед російських військових кораблів, про знищення яких повідомлялося раніше, — флагман Чорноморського флоту крейсер «Москва».

Одне з останніх влучань по московитських бляшанках сталося на початку листопада. Навіть Міноборони росії визнало, що одна з українських ракет пошкодила військовий корабель на суднобудівному заводі у Керчі.