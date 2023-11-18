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В Черном море подорвался балкер Georgia S, фото: Marine Traffic

Судно с зерном подорвалось в Черном море — СМИ

18 ноя 2023, 11:00
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У Чорному морі зазнав легких пошкоджень суховантаж Georgia S, котрий перевозив зерно.


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Ймовірно, судно натрапило на плавучу морську міну. Інцидент стався 16 листопада.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на морських фахівців і джерело в українському уряді.

Зазначається, що судно йшло з потру «Південний». Після зіткнення з міною воно прибуло до румунського порту Констанца.

Після виходу росії із «зернової угоди» у липні цього року, Україна відкрила «тимчасовий гуманітарний коридор», щоб прорвати фактичну блокаду українських портів з боку рф. За цей час росія неодноразово атакувала українську портову інфраструктуру, а також встановлювала морські міни.

Джерело: Reuters


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