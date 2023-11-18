В Черном море подорвался балкер Georgia S, фото: Marine Traffic

https://racurs.ua/n189464-sudno-s-zernom-podorvalos-v-chernom-more-smi.html

Ракурс

У Чорному морі зазнав легких пошкоджень суховантаж Georgia S, котрий перевозив зерно.

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Ймовірно, судно натрапило на плавучу морську міну. Інцидент стався 16 листопада.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на морських фахівців і джерело в українському уряді.

Зазначається, що судно йшло з потру «Південний». Після зіткнення з міною воно прибуло до румунського порту Констанца.

Після виходу росії із «зернової угоди» у липні цього року, Україна відкрила «тимчасовий гуманітарний коридор», щоб прорвати фактичну блокаду українських портів з боку рф. За цей час росія неодноразово атакувала українську портову інфраструктуру, а також встановлювала морські міни.

Джерело: Reuters