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У Чорному морі підірвався балкер Georgia S, фото: Marine Traffic
Судно із зерном підірвалося у Чорному морі — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n189464-sudno-iz-zernom-pidirvalosya-u-chornomu-mori-zmi.htmlРакурс
У Чорному морі зазнав легких пошкоджень суховантаж Georgia S, котрий перевозив зерно.
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Ймовірно, судно натрапило на плавучу морську міну. Інцидент стався 16 листопада.
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на морських фахівців і джерело в українському уряді.
Зазначається, що судно йшло з потру «Південний». Після зіткнення з міною воно прибуло до румунського порту Констанца.
Після виходу росії із «зернової угоди» у липні цього року, Україна відкрила «тимчасовий гуманітарний коридор», щоб прорвати фактичну блокаду українських портів з боку рф. За цей час росія неодноразово атакувала українську портову інфраструктуру, а також встановлювала морські міни.
Джерело: Reuters
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