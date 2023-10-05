росія хоче замінувати зерновий коридор у Чорному морі. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n187959-rf-planuie-zaminuvaty-zernovyy-korydor-u-chornomu-mori-brytanska-rozvidka.html

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Російська армія має намір встановити морські міни на шляху цивільних суден, які вивозять на експорт українське зерно.

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Дані британської розвідки за 4 жовтня свідчать, що рф може продовжувати націлюватися на цивільне судноплавство в Чорному морі, в тому числі встановлювати морські міни на підходах до українських портів. Агресор хоче поставити під загрозу кораблі, які слідують українським «гуманітарним коридором» й таким чином тиснути на економіку України. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Великої Британії.

Зазначається, що країна-агресор хоче уникнути відкритого затоплення цивільних суден і натомість фальшиво звинувачує Україну в будь-яких атаках на цивільні судна в Чорному морі. Саме тому британці вирішили оприлюднити інформацію про замінування, щоб запобігти таким агресивним діям рф.

За інформацією влади Британії, після виходу з Чорноморської зернової ініціативи рф пошкодила 130 об'єктів портової інфраструктури в Одесі, Чорноморську та Рені. Ударами ракет та БПЛА було знищено майже 300 тис. т українського зерна. Такої кількості збіжжя вистачило б, щоб рік годувати понад 1,3 млн людей.

Раніше повідомлялося, що три основні чорноморські порти України відновили приймання суден, які експортують зерно. Кораблі ходять в основні українські порти на Чорному морі всупереч погрозам країни-агресора росії, яка обіцяла відкривати вогонь по них.