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Ракурс
Байден: Преданность Америки безопасности Украины – это инвестиция в безопасность США

Байден: Преданность Америки безопасности Украины — это инвестиция в безопасность США

19 ноя 2023, 09:38
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Джо Байден у колонці для Washington Post написав, що сьогодні світ переживає переломний момент, коли рішення, які ухвалюються зараз, визначатимуть напрям для майбутніх поколінь.


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На його думку, путін і терористи ХАМАС переслідують у війні одну й ту саму мету — стерти з карти сусідню демократію.

І путін, і ХАМАС прагнуть стерти сусідню демократію з мапи світу. Америка не може і не дозволить цьому статися. Задля власних інтересів національної безпеки — і задля блага всього світу. Світ очікує від нас вирішення проблем нашого часу. Це обов’язок лідера, і Америка буде лідером. Бо якщо ми відійдемо від викликів сьогодення, ризик конфлікту може поширитися, а витрати на їх вирішення зростуть. Ми не допустимо цього.

Байден нагадав, що Америка з досвіду двох світових воєн знає: коли агресія в Європі залишається без відповіді, криза не згасає сама по собі, це безпосередньо втягує Америку. Президент назвав підтримку України сьогодні інвестицією у безпеку США.

Ми утримуємо американські війська від цієї війни, підтримуючи хоробрих українців, які захищають свою свободу і Батьківщину. Ми надаємо їм зброю і економічну допомогу, щоб зупинити прагнення Путіна до завоювання, перш ніж конфлікт пошириться далі, — написав Джо Байден для The Washington Post.

Источник: Ракурс


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