Байден: Відданість Америки безпеці України – це інвестиція у безпеку США

https://racurs.ua/ua/n189491-bayden-viddanist-ameryky-bezpeci-ukrayiny-ce-investyciya-u-bezpeku-ssha.html

Ракурс

Джо Байден у колонці для Washington Post написав, що сьогодні світ переживає переломний момент, коли рішення, які ухвалюються зараз, визначатимуть напрям для майбутніх поколінь.

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На його думку, путін і терористи ХАМАС переслідують у війні одну й ту саму мету — стерти з карти сусідню демократію.

І путін, і ХАМАС прагнуть стерти сусідню демократію з мапи світу. Америка не може і не дозволить цьому статися. Задля власних інтересів національної безпеки — і задля блага всього світу. Світ очікує від нас вирішення проблем нашого часу. Це обов’язок лідера, і Америка буде лідером. Бо якщо ми відійдемо від викликів сьогодення, ризик конфлікту може поширитися, а витрати на їх вирішення зростуть. Ми не допустимо цього.

Байден нагадав, що Америка з досвіду двох світових воєн знає: коли агресія в Європі залишається без відповіді, криза не згасає сама по собі, це безпосередньо втягує Америку. Президент назвав підтримку України сьогодні інвестицією у безпеку США.