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Российские военные корабли вышли из Черного и Азовского морей
Российские военные корабли вышли из Черного и Азовского морейhttps://racurs.ua/n189492-rossiyskie-voennye-korabli-vyshli-iz-chernogo-i-azovskogo-morey.htmlРакурс
рф вивела з Чорного та Азовського морів усі військові кораблі.
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Про це уранці 19 листопада повідомили Військово-морські сили України.
В Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні. В Середземному морі два ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «калібр», загальний залп до восьми ракет, — йдеться в повідомленні.
За даними аналогічних зведень ВМС, ще 18 листопада в Чорному та Азовському морях перебувало по одному ворожому кораблю, а 17 листопада — три кораблі.
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