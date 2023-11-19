Российские военные корабли вышли из Черного и Азовского морей

https://racurs.ua/n189492-rossiyskie-voennye-korabli-vyshli-iz-chernogo-i-azovskogo-morey.html

Ракурс

рф вивела з Чорного та Азовського морів усі військові кораблі.

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Про це уранці 19 листопада повідомили Військово-морські сили України.

В Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні. В Середземному морі два ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «калібр», загальний залп до восьми ракет, — йдеться в повідомленні.

За даними аналогічних зведень ВМС, ще 18 листопада в Чорному та Азовському морях перебувало по одному ворожому кораблю, а 17 листопада — три кораблі.