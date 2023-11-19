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Ракурс
Российские военные корабли вышли из Черного и Азовского морей

Российские военные корабли вышли из Черного и Азовского морей

19 ноя 2023, 09:46
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рф вивела з Чорного та Азовського морів усі військові кораблі.


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Про це уранці 19 листопада повідомили Військово-морські сили України.

В Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні. В Середземному морі два ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «калібр», загальний залп до восьми ракет, — йдеться в повідомленні.

За даними аналогічних зведень ВМС, ще 18 листопада в Чорному та Азовському морях перебувало по одному ворожому кораблю, а 17 листопада — три кораблі.

Источник: Ракурс


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