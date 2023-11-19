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Російські військові кораблі вийшли з Чорного та Азовського морів
Російські військові кораблі вийшли з Чорного та Азовського морівhttps://racurs.ua/ua/n189492-rosiyski-viyskovi-korabli-vyyshly-z-chornogo-ta-azovskogo-moriv.htmlРакурс
рф вивела з Чорного та Азовського морів усі військові кораблі.
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Про це уранці 19 листопада повідомили Військово-морські сили України.
В Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні. В Середземному морі два ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «калібр», загальний залп до восьми ракет, — йдеться в повідомленні.
За даними аналогічних зведень ВМС, ще 18 листопада в Чорному та Азовському морях перебувало по одному ворожому кораблю, а 17 листопада — три кораблі.
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