Вывезенный россиянами из Мариуполя юноша вернулся в Украину в свой 18-й день рождения

https://racurs.ua/n189503-vyvezennyy-rossiyanami-iz-mariupolya-unosha-vernulsya-v-ukrainu-v-svoy-18-y-den-rojdeniya-foto.html

Ракурс

Маріупольський підліток Богдан Єрмохін, якому вручили повістку до армії рф, виїхав з росії.

.

Викрадений із Маріуполя підліток-сирота Богдан Єрмохін покинув росію. Про це публічно повідомили сам Єрмохін та його адвокат Катерина Бобровська. Підліток прилетів до білорусі і зараз перебуває там разом із сестрою, яка є законною опікункою Богдана, за інформацією Бобровської, — повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Сьогодні Офіс президента України підтвердив, що Єрмохін вже в Україні. Богдана — українського хлопця, якого росія вивезла з окупованого Маріуполя до Московської області — повернули на Батьківщину.

Голова ОП Андрій Єрмак написав, що сьогодні Богдану виповнилося 18 років. Він раніше звернувся до президента України з проханням допомогти йому виїхати в Україну.

Ми були у постійній комунікації з Богданом і він вже в Україні, поруч зі своєю сестрою, — написав Єрмак.

На початку листопада стало відомо, що вивезеному з окупованого Маріуполя 17-річному хлопцеві росіяни вручили повістку, не дочекавшись його повноліття.

Це перший подібний випадок. Неповнолітній юнак має з’явитися до московського військкомату через місяць після свого 18-річчя.

Єрмохіна минулого року разом із 30 іншими дітьми викрали з Маріуполя та передали під опіку російській родині.