Йеменские повстанцы захватили в Красном море судно, на борту которого могут быть украинцы

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В Красном море хуситы захватили Galaxy Leader, фото: VesselFinder
Йеменские повстанцы захватили в Красном море судно, на борту которого могут быть украинцыhttps://racurs.ua/n189511-yemenskie-povstancy-zahvatili-v-krasnom-more-sudno-na-bortu-kotorogo-mogut-byt-ukraincy.htmlРакурс
У Червоному морі єменські повстанці-хусити захопили вантажне судно Galaxy Leader під прапором Багамських островів.
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Про це сьогодні, 19 листопада, повідомляє видання Jerusalem Post.
Судно вийшло з турецького порту і прямував до Індії під прапором Багамських островів. На його борту були 25 членів екіпажу різних національностей, серед яких українці, болгари, філіппінці та мексиканці.
Galaxy Leader було взяте в оренду японською компанією, яка частково належить ізраїльському бізнесмену Рамі Ангеру. Раніше хусити розповсюдили повідомлення, що угруповання націлиться на всі кораблі, що належать або експлуатуються ізраїльськими компаніями, або під прапором Ізраїлю. В такий спосіб вони вимагають «припинити агресію проти Гази».
Водночас влада Ізраїлю стверджує, що судно не було ізраїльським і не належало ізраїльтянину. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що захоплення пов’язаними з Іраном хуситами судна Galaxy Leader є «ще одним актом іранського тероризму».
Джерело: Jerusalem Post
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