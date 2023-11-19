Єменські повстанці захопили в Червоному морі судно, на борту якого можуть бути українці

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У Червоному морі хусити захопили Galaxy Leader, фото: VesselFinder
Єменські повстанці захопили в Червоному морі судно, на борту якого можуть бути українціhttps://racurs.ua/ua/n189511-iemenski-povstanci-zahopyly-v-chervonomu-mori-sudno-na-bortu-yakogo-mojut-buty-ukrayinci.htmlРакурс
У Червоному морі єменські повстанці-хусити захопили вантажне судно Galaxy Leader під прапором Багамських островів.
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Про це сьогодні, 19 листопада, повідомляє видання Jerusalem Post.
Судно вийшло з турецького порту і прямував до Індії під прапором Багамських островів. На його борту були 25 членів екіпажу різних національностей, серед яких українці, болгари, філіппінці та мексиканці.
Galaxy Leader було взяте в оренду японською компанією, яка частково належить ізраїльському бізнесмену Рамі Ангеру. Раніше хусити розповсюдили повідомлення, що угруповання націлиться на всі кораблі, що належать або експлуатуються ізраїльськими компаніями, або під прапором Ізраїлю. В такий спосіб вони вимагають «припинити агресію проти Гази».
Водночас влада Ізраїлю стверджує, що судно не було ізраїльським і не належало ізраїльтянину. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що захоплення пов’язаними з Іраном хуситами судна Galaxy Leader є «ще одним актом іранського тероризму».
Джерело: Jerusalem Post
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