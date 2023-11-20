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HIMARS полностью уничтожил командно-штабную машину россиян. Фото:

HIMARS полностью уничтожил командно-штабную машину россиян (ВИДЕО)

20 ноя 2023, 12:48
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Сили спеціальних операцій скоригували вогонь HIMARS по техніці окупантів.


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Оператори 3-го полку ССО на Донецькому напрямку зафіксували переміщення командно-штабної машини Р-149 АКШ. Цю машину російські загарбники використовували для управління своїми підрозділами. Про це командування Сил спецоперацій 20 листопада повідомило у Facebook.

Зазначається, що українські специ провели додаткову розвідку та передали координати українським артилеристам, які з реактивної системи залпового вогню HIMARS уразили ворожу одиницю. Унаслідок удару машину знищено вщент.

Нагадаємо, на початку листопада українська РСЗВ HIMARS вдарила по російській колоні військової автомобільної техніки з боєкомплектом та особовим складом в районі села Гладківка Херсонської області. Тоді було знищено чи уражено десятки окупантів та шість одиниць техніки.

Источник: Ракурс


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