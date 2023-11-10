Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
HIMARS попрацював з колоною росіян та їхнім боєкомплектом на Херсонщині

HIMARS попрацював з колоною росіян та їхнім боєкомплектом на Херсонщині (ВІДЕО)

10 лис 2023, 22:03
999

Українська реактивна артилерія (РСЗВ HIMARS/M270) вдало попрацювала по російській колоні військової автомобільної техніки з боєкомплектом та особовим складом в районі села Гладківка Херсонської області.


.

В результаті атаки було знищено чи уражено десятки окупантів та шість одиниць техніки.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів