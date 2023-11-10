HIMARS попрацював з колоною росіян та їхнім боєкомплектом на Херсонщині

https://racurs.ua/ua/n189221-himars-popracuvav-z-kolonou-rosiyan-ta-yihnim-boiekomplektom-na-hersonschyni-video.html

Ракурс

Українська реактивна артилерія (РСЗВ HIMARS/M270) вдало попрацювала по російській колоні військової автомобільної техніки з боєкомплектом та особовим складом в районі села Гладківка Херсонської області.

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В результаті атаки було знищено чи уражено десятки окупантів та шість одиниць техніки.