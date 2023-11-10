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Ракурс
HIMARS поработал с колонной россиян и их боекомплектом в Херсонской области

HIMARS поработал с колонной россиян и их боекомплектом в Херсонской области (ВИДЕО)

10 ноя 2023, 22:03
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Українська реактивна артилерія (РСЗВ HIMARS/M270) вдало попрацювала по російській колоні військової автомобільної техніки з боєкомплектом та особовим складом в районі села Гладківка Херсонської області.


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В результаті атаки було знищено чи уражено десятки окупантів та шість одиниць техніки.

Источник: Ракурс


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