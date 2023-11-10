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HIMARS поработал с колонной россиян и их боекомплектом в Херсонской области
HIMARS поработал с колонной россиян и их боекомплектом в Херсонской области (ВИДЕО)https://racurs.ua/n189221-himars-porabotal-s-kolonnoy-rossiyan-i-ih-boekomplektom-v-hersonskoy-oblasti-video.htmlРакурс
Українська реактивна артилерія (РСЗВ HIMARS/M270) вдало попрацювала по російській колоні військової автомобільної техніки з боєкомплектом та особовим складом в районі села Гладківка Херсонської області.
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В результаті атаки було знищено чи уражено десятки окупантів та шість одиниць техніки.
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