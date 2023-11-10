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Зенитчики президентской бригады устроили оккупантам "фугасный дождь" под Авдеевкой

Зенитчики президентской бригады устроили оккупантам под Авдеевкой «фугасный дождь» (ВИДЕО)

10 ноя 2023, 21:04
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Зенітники Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького влаштовують окупантам під Авдіївкою «фугасний дощ».


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Зенітники показали, як працюють по позиціях ворога. Цього разу їх використовують не для збиття повітряних цілей, а для підтримки піхоти.

Розрахунок зенітної гармати виробництва 1960-х років діє із засідки: виїжджає на позицію, завдає ураження і мусить за 6−7 хвилин повернутися назад, аби уникнути контрбатарейного вогню.

У ролику, який розповсюдила Окрема президентська бригада, розрахунок вів вогонь по росіянах осколково-фугасними снарядами.

Источник: Ракурс


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