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Зенитчики президентской бригады устроили оккупантам "фугасный дождь" под Авдеевкой
Зенитчики президентской бригады устроили оккупантам под Авдеевкой «фугасный дождь» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n189218-zenitchiki-prezidentskoy-brigady-ustroili-okkupantam-pod-avdeevkoy-fugasnyy-dojd-video.htmlРакурс
Зенітники Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького влаштовують окупантам під Авдіївкою «фугасний дощ».
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Зенітники показали, як працюють по позиціях ворога. Цього разу їх використовують не для збиття повітряних цілей, а для підтримки піхоти.
Розрахунок зенітної гармати виробництва 1960-х років діє із засідки: виїжджає на позицію, завдає ураження і мусить за 6−7 хвилин повернутися назад, аби уникнути контрбатарейного вогню.
У ролику, який розповсюдила Окрема президентська бригада, розрахунок вів вогонь по росіянах осколково-фугасними снарядами.
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