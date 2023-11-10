Зенітники президентської бригади влаштували окупантам під Авдіївкою "фугасний дощ"

https://racurs.ua/ua/n189218-zenitnyky-prezydentskoyi-brygady-vlashtuvaly-okupantam-pid-avdiyivkou-fugasnyy-dosch-video.html

Ракурс

Зенітники Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького влаштовують окупантам під Авдіївкою «фугасний дощ».

.

Зенітники показали, як працюють по позиціях ворога. Цього разу їх використовують не для збиття повітряних цілей, а для підтримки піхоти.

Розрахунок зенітної гармати виробництва 1960-х років діє із засідки: виїжджає на позицію, завдає ураження і мусить за 6−7 хвилин повернутися назад, аби уникнути контрбатарейного вогню.

У ролику, який розповсюдила Окрема президентська бригада, розрахунок вів вогонь по росіянах осколково-фугасними снарядами.