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Зенітники президентської бригади влаштували окупантам під Авдіївкою "фугасний дощ"
Зенітники президентської бригади влаштували окупантам під Авдіївкою «фугасний дощ» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n189218-zenitnyky-prezydentskoyi-brygady-vlashtuvaly-okupantam-pid-avdiyivkou-fugasnyy-dosch-video.htmlРакурс
Зенітники Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького влаштовують окупантам під Авдіївкою «фугасний дощ».
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Зенітники показали, як працюють по позиціях ворога. Цього разу їх використовують не для збиття повітряних цілей, а для підтримки піхоти.
Розрахунок зенітної гармати виробництва 1960-х років діє із засідки: виїжджає на позицію, завдає ураження і мусить за 6−7 хвилин повернутися назад, аби уникнути контрбатарейного вогню.
У ролику, який розповсюдила Окрема президентська бригада, розрахунок вів вогонь по росіянах осколково-фугасними снарядами.
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