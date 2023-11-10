Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Зенітники президентської бригади влаштували окупантам під Авдіївкою "фугасний дощ"

Зенітники президентської бригади влаштували окупантам під Авдіївкою «фугасний дощ» (ВІДЕО)

10 лис 2023, 21:04
999

Зенітники Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького влаштовують окупантам під Авдіївкою «фугасний дощ».


.

Зенітники показали, як працюють по позиціях ворога. Цього разу їх використовують не для збиття повітряних цілей, а для підтримки піхоти.

Розрахунок зенітної гармати виробництва 1960-х років діє із засідки: виїжджає на позицію, завдає ураження і мусить за 6−7 хвилин повернутися назад, аби уникнути контрбатарейного вогню.

У ролику, який розповсюдила Окрема президентська бригада, розрахунок вів вогонь по росіянах осколково-фугасними снарядами.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів