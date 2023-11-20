США смогут предоставлять Украине дальнобойное оружие и боеприпасы «в течение некоторого времени» - WP

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США зможуть надавати Україні далекобійну зброю і боєприпаси ще принаймні «протягом деякого часу». Про це заявили офіційні особи, яку супроводжували главу Пентагона Остіна у поїздці до України, пише видання WP.

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Також під час свого візиту представники Пентагону сподіваються дізнатися більше від українських лідерів про те, як буде розвиватися їхня стратегія проти росії тепер, коли настає зима. Там очікують, що рф використає цю пору року для перегрупування своїх сил і битиме по об'єктах цивільної інфраструктури, як вона це зробила минулої зими.

Поїздка Остіна також має на меті показати, що американська підтримка не буде «підірвана» війною Ізраїлю з «Хамас», додає The Washington Post.

Нагадаємо, наразі у США не ухвалено програми фінансування допомоги Україні. Тимчасовий бюджет країни проголосовано без пакетів допомоги Україні та Ізраїлю.