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Украинские БПЛА подвели бронированные тягачи россиян. Фото:
Дроны ВСУ подбили бронированные тягачи россиян и уничтожили пехоту (ВИДЕО)https://racurs.ua/n189570-drony-vsu-podbili-bronirovannye-tyagachi-rossiyan-i-unichtojili-pehotu-video.htmlРакурс
Українські військові виявили на одній із ділянок фронту ворожі броньовані тягачі та за допомогою дронів завдали по них ударів.
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В одній із лісопосадок аеророзвідка Сил оборони зафіксувала російські МТ-ЛБ. По ворожій техніці спрацювали БПЛА, які скинули боєприпаси. Також оборонці скинули вибухівку з дронів на піхоту противника. Про це 21 листопада Сухопутні війська Збройних сил України повідомили у Facebook.
Військові зазначили, що це результат роботи 3-ї окремої танкової бригади. Крім того, опублікували відео влучань по російських цілях.
Нагадаємо, на Донецькому напрямку українська реактивна система залпового вогню HIMARS уразила командно-штабну машину Р-149 АКШ російської армії. Загарбники використовували цю техніку для управління своїми підрозділами.
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