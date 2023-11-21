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Ракурс
Украинские БПЛА подвели бронированные тягачи россиян. Фото:

Дроны ВСУ подбили бронированные тягачи россиян и уничтожили пехоту (ВИДЕО)

21 ноя 2023, 17:50
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Українські військові виявили на одній із ділянок фронту ворожі броньовані тягачі та за допомогою дронів завдали по них ударів.


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В одній із лісопосадок аеророзвідка Сил оборони зафіксувала російські МТ-ЛБ. По ворожій техніці спрацювали БПЛА, які скинули боєприпаси. Також оборонці скинули вибухівку з дронів на піхоту противника. Про це 21 листопада Сухопутні війська Збройних сил України повідомили у Facebook.

Військові зазначили, що це результат роботи 3-ї окремої танкової бригади. Крім того, опублікували відео влучань по російських цілях.

Нагадаємо, на Донецькому напрямку українська реактивна система залпового вогню HIMARS уразила командно-штабну машину Р-149 АКШ російської армії. Загарбники використовували цю техніку для управління своїми підрозділами.

Источник: Ракурс


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