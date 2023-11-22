"Газпром" пытался подкупить немецких журналистов ради фильма о Шредере и путине

https://racurs.ua/n189588-gazprom-pytalsya-podkupit-nemeckih-jurnalistov-radi-filma-o-shredere-i-putine.html

Ракурс

Російський газовий монополіст «Газпром» намагався підкупити німецьких журналістів заради фільму про екс-канцлера ФРН Герхарда Шредера та російського диктатора володимира путіна.

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Як повідомили джерела BILD на німецькому телебаченні, ще під час канцлерства Шредера (до листопада 2005 року) «Газпром» пропонував центральному громадському телебаченню Німеччини ARD зняти документальний фільм про канцлера та путіна.

Як розповів BILD екс-кореспондент ARD у Москві Удо Лілішкіс, така пропозиція надійшла від «Газпрому» у 2004−2005 роках.

При цьому стало ясно, що «Газпром» та Кремль хочуть контролювати матеріали та знятий фільм. Ми швидко це відкинули, — сказав журналіст.

Рішення московської студії тоді підтримали й експерти з росії у самій Німеччині.

Однак ARD погодився на виробництво аналогічного фільму за заявкою журналіста Хуберта Зайпеля. Нещодавно стало відомо, що 2018 року він отримав 600 тис. євро від російського мільярдера.

Зйомки відбувалися у 2006−2008 рр., коли Шредер вже пішов з посади канцлера. На початку 2009 року фільм «Гігант Газпром — німці та їх газ зі сходу» виробництва ARD, WDR та NDR був показаний у Німеччині. Російський концерн був представлений там у вигідному світлі, а влада України піддалася критиці.