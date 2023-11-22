Ракурсhttps://racurs.ua/
Блогер Олешко получил подозрение от СБУ - он из-за границы призывает мужчин скрываться от призыва
Блогер Олешко получил подозрение от СБУ — он из-за границы призывает мужчин скрываться от призываhttps://racurs.ua/n189592-bloger-oleshko-poluchil-podozrenie-ot-sbu-on-iz-za-granicy-prizyvaet-mujchin-skryvatsya-ot-prizyva.htmlРакурс
Служба безпеки України (СБУ) оголосила підозру Мирославу Олешку — блогеру, який втік за кордон і закликає чоловіків ховатися від призову.
.
Він незаконно виїхав з України під час повномасштабного вторгнення і займається інформаційно-підривною діяльністю, яка шкодить ЗСУ, йдеться у повідомленні спецслужби.
Після підтвердження його придатності до військової служби та виклику до ТЦК, у серпні 2023 року Олешко покинув територію України на підставі підробленої довідки ВЛК.
Підозра стосується двох статей ККУ:
ч. 1 ст. 114−1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань);
ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа).
Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...