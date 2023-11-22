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Блогер Олешко отримав підозру від СБУ - він з-за кордону закликає чоловіків ховатися від призову

Блогер Олешко отримав підозру від СБУ — він з-за кордону закликає чоловіків ховатися від призову

22 лис 2023, 12:15
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Служба безпеки України (СБУ) оголосила підозру Мирославу Олешку — блогеру, який втік за кордон і закликає чоловіків ховатися від призову.


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Він незаконно виїхав з України під час повномасштабного вторгнення і займається інформаційно-підривною діяльністю, яка шкодить ЗСУ, йдеться у повідомленні спецслужби.

Після підтвердження його придатності до військової служби та виклику до ТЦК, у серпні 2023 року Олешко покинув територію України на підставі підробленої довідки ВЛК.

Підозра стосується двох статей ККУ:

ч. 1 ст. 114−1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань);

ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа).

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Джерело: Ракурс


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