Блогер Олешко отримав підозру від СБУ - він з-за кордону закликає чоловіків ховатися від призову

Служба безпеки України (СБУ) оголосила підозру Мирославу Олешку — блогеру, який втік за кордон і закликає чоловіків ховатися від призову.

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Він незаконно виїхав з України під час повномасштабного вторгнення і займається інформаційно-підривною діяльністю, яка шкодить ЗСУ, йдеться у повідомленні спецслужби.

Після підтвердження його придатності до військової служби та виклику до ТЦК, у серпні 2023 року Олешко покинув територію України на підставі підробленої довідки ВЛК.