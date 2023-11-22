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Еврокомиссия представила проект решения о долгосрочных обязательствах в сфере безопасности Украины
Еврокомиссия представила проект решения о долгосрочных обязательствах в сфере безопасности Украиныhttps://racurs.ua/n189596-evrokomissiya-predstavila-proekt-resheniya-o-dolgosrochnyh-obyazatelstvah-v-sfere-bezopasnosti.htmlРакурс
ЄС представив державам-членам рамки для надання Україні довгострокових зобов’язань у сфері безпеки.
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Вони включають механізм довгострокової військової підтримки, навчання українських військ і допомогу в розвитку оборонної промисловості країни.
Проект документа цього тижня обговорюватимуть посли ЄС, а наступного місяця — лідери блоку, повідомляє Bloomberg.
Рамкова програма ЄС спрямована на розвиток двосторонніх домовленостей, погоджених членами G7 на саміті НАТО, із пропозиціями, зокрема:
- Довгостроковий механізм надання Україні військової техніки", який мобілізує європейську оборонну промисловість;
- Забезпечення підготовки Сил оборони;
- Розширення співпраці з ОПК України;
- Посилення спроможності протистояти кібер- та гібридним загрозам, а також дезінформації
- Підтримка зусиль з розмінування та розв’язання проблеми забруднення вибухонебезпечними залишками;
- Допомога з програмою реформ щодо вступу до ЄС, а також посилення спроможності контролювати запаси вогнепальної, легкої зброї та боєприпасів і протидіяти незаконній торгівлі;
- Підтримка енергетичного переходу та заходів з ядерної безпеки;
- Обмін розвідданими та супутниковими знімками.
Обговорення відбувається на тлі того, що ЄС не в повному обсязі виконує свою обіцянку надати Україні 1 млн артилерійських боєприпасів до березня 2024 року і важких переговорів щодо довгострокової допомоги.
Початковий план ЄС виділити 20 млрд євро протягом чотирьох років на оплату зброї для Києва ризикує зірватися, оскільки деякі країни-члени, включаючи Німеччину (хоча вона особисто зобов’язалася виділити на зброю 8 млрд наступного року), не змогли домовитися про умови.
Натомість країни ЄС сподіваються принаймні погодитися на 5 млрд євро на наступний рік із зобов’язаннями щодо подальшої підтримки.
Крім того, інституціям ЄС необхідно подолати опір Угорщини або обійти його, а також узгодити як можна ширші пакети з іншими країнами, що мають сумніви. Від цього залежить, чи покаже ЄС свою інституційну спроможність, тому це в його інтересах.
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